كلمة معالي قائد القوات البحرية:اليوم الوطني الثامن والثمانون .. ذكرى وطن آمن متطور

سعيد العجل(صدى):

في هذا الوقت من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني المجيد الذي يمثل ذكرى توحيد كيان هذا البلد المعطاء على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ــ طيب الله ثراه ــ وما صاحبها من تضحيات ساهمت في بناء هذه البلاد الغالية.

ان احتفالنا بهذه المناسبة الغالية يعد واجباً وطنياً لاستعراض تاريخ مملكتنا الحبيبة وكافة إنجازاتها على جميع الأصعدة والتي استلهمت من رؤية مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ــ طيب الله ثراه ــ، وحملها من بعده قادة اخيار بذلوا لهذا الوطن الغالي ومازالوا يبذلون الانجاز تلو الإنجاز من اجل بناء وطن آمن ومتطور ينعم فيه مواطنوه برغد العيش ويفيض خيره على جميع دول العالم، كما انهم ساهموا في نهضة وطننا وتمكينه من بلوغ عنان السماء بالإنجازات والمكتسبات التي أوصلت مملكتنا الغالية الى مكانة عالية حول العالم.

كما ساهمت المملكة العربية السعودية خلال تاريخها الطويل في تقديم الدعم اللامحدود في مجال العمل الإنساني وتجسيد مضامين المسؤولية تجاه الدول والشعوب الأخرى، كما ان المملكة تحرص ان تكون حاضرة وبشكل فعال في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لمناصرة ودعم وتقديم المساعدات الإنسانية دون تحيز او تحزب.

لقد حبا الله بلادنا بقادة عظماء ساهموا في بناء قوات مسلحة قوية وحديثة في معداتها وعتادها متفوقة في اسلوبها وأدائها، متمرسة في عملها قادرة على الدفاع عن وطنها بكل قوة وحزم وذلك بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ــ أيده الله ــ القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وبإشراف مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ــ.

ولقد كان للقوات البحرية الملكية السعودية حظ وافر من اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة لكي تقوم بواجباتها ومسؤولياتها في حماية امن ومصالح الدولة في الخليج العربي والبحر الأحمر، كما تساهم قواتنا البحرية في تأمين خطوط المواصلات البحرية لضمان حرية التنقل عبر البحار والمياه الدولية وذلك بالحد من الاعمال الغير شرعية مثل القرصنة والتهريب بشتى انواعه.

في الختام اسأل الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، وان يعيد علينا هذه المناسبة الغالية وبلادنا تنعم في امن ونماء واستقرار وازدهار، وان ينصر جنودنا الابطال البواسل الذين يذودون بأرواحهم لحماية دينهم ثم مليكهم ووطنهم.