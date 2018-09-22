كلمة الرويلي في اليوم الوطني 88

سعيد العجل(صدى):

الحمد لله الذي جمع قلوبنا ووحد كلمتنا وبفضله تعالئ التأم شتاتنا وتوحدت اطراف بلادنا الغاليه والصلاة والسلام علئ سيد المرسلين وعلئ آله وصحبه أجمعين .

إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو مناسبة وطنية غالية وذكرئ لمجد عظيم لهذه البلاد وللإنسانية كافة فالمملكة العربية السعودية منذ توحيدها علئ يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

-طيب الله ثراه- وهي مصدر إشعاع وأمن وسلام للعالم بأكمله وهي في مقدمة دول العالم في الإنفاق لاغاثة ونصرة المحتاجين والملهوفين في كل مكان نحتفل بيومنا الثامن والثمانين ولانزال نستلهم العبر والدروس من بطولات جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- الذي قاد شعبه الوفي إلئ بناء هذا الوطن الشامخ المعطاء وجعل هدف بلاده الأول رعاية الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين فأصبح ذلك شرف يتوارثه أبناؤه من بعده نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة وبلادنا ولله الحمد تحقق أعلئ مستويات النجاح والتميز لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتشهد نهضة تنموية شاملة وضعت رفعة المواطن السعودي هدفها الأول ليتبوأ المكانة العالمية اللائقة به وبوطنه تشرق شمس يومنا الوطني الخالد لهذا العام وقواتنا المسلحة السعودية الباسلة حاضرة وبقوة في هذه الذكرئ العظيمة بما لها من أدوار تاريخية خلال توحيد وبناء المملكة إلئ وقتنا الحاضر إذا تقوم بواجبها المقدس وتسطر البطولات في نصرة الجار واعادة اليمن لعروبته التي تحاول قوئ الغدر والظلام ان تسلبها رحم الله شهدائنا الابرار واسكنهم فسيح جناته يومنا الوطني يمثل مصدر إلهام لنا نحو التطوير والتحديث المستمر وهنا وبكل اعتزاز نشير إلئ أنه في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وبتوجيه مباشر من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله تم اقرار برنامج تطوير وزارة الدفاع بما يتلاءم مع رؤية المملكة (2030) وبما يحقق للقوات المسلحة تفوقاً نوعياً لمواجهة جميع التحديات وردع التهديدات التي تحيط بنا وهذا التطور النوعي الذي يقوده سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هو عمل استراتيجي كبير يستهدف بناء الإنسان قبل كل شي ويرتقي بالأداء لمنسوبي وزارة الدفاع بما يحقق قوة وجودة الأداء وكفاءة الإنفاق وتطوير الصناعات العسكرية وتوطين تقنياتها وبناء خطوط إنتاجها محلياً بما يلبي احتياجات القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية الأخرئ .

اتشرف بهذه المناسبة الوطنية الغالية بأن ارفع أسمئ آيات التهاني باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي القوات المسلحة لسيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الاعلئ لكافة القوات العسكرية ادام الله عزه ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله مجددين العهد والولاء للقيادة الحكيمة ونسأل الله تعالئ ان يحفظ علئ بلادنا أمنها وأمانها وقيادتها الحكيمة انه سميع مجيب.