كلمة معالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية في اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ليعيد للأذهان هذا الحدث التاريخي الهام، وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزبز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل، ومثلما هذا اليوم كان انجازاً في مسيرة التوحيد يأتي لانطلاق مسيرة أخرى في النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ حيث أصبح المستقبل العظيم هاجسها الأكبر لهذه البلاد الغالية، ومنذ انطلاق رؤية المملكة (2030) كُرِّست الجهود والكوادر وفق سياسة رائدة وحكيمة تسعى للتنمية المستدامة فظهرت من خلالها قرارات صائبة تتماشى مع تطلعات المواطن الاجتماعية والاقتصادية، ما تحقق من منجزات يحق لنا أن نفتخر فيه وعلى رأس هذه الانجازات ما تحققه قواتنا العسكرية في الحد الجنوبي من انجازات وتضحيات للحفاظ على مقدرات ومقدسات هذا الوطن بتوجيهات من سـمـو سيدي وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الذي جعل من اولويات اهتمامه تطوير القوات المسلحة من خلال مشروع التطوير الذي يهدف إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة على أسس حديثة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية والتطور التقني، حفظ الله بلادنا تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكل عام و وطننا ينعم بالخير والأمان.