” قناع الجزر ” للتخلص من علامات الشيخوخة
يعد ” قناع الجزر ” من الأقنعة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وتساعدها على التخلّص من المشاكل التي قد تتعرّض لها سواء علامات الشيخوخة أو التصبغات البشرية.
ويمكن تحضير ” قناع الجزر ” للوجه، من خلال المكونات التالية: ” ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر الطازج، ملعقة صغيرة من الزبدة، ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، صفار بيضة واحدة، قطرة من عصير الليمون الحامض، 3 قطرات من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من اللبن، ما يكفي من الطحين لتماسك القناع، قطعة من العجين بحجم ملعقة كبيرة ” .
ثم قومي باتباع الخطوات البسيطة التالية:
– قطّعي العجينة في الخلّاط الكهربائي، وأضيفي إليها عصير الجزر والزبدة للحصول على مزيج متماسك.
– ثم أضيفي باقي المكوّنات، وامزجيها جيّدًا.
– أضيفي إلى الخلطة ما يكفي من الطحين للحصول على قناع متماسك، يسهل مدّه على الوجه والعنق.
– ضعي القناع على وجهك النظيف لمدّة 10 دقائق، ثمّ فوّحيه بالماء البارد.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 2 ساعتين
واحد يقول
رحت بيتنا وقلت لزوجتي تحط لوجهي قناع الخيار وماقصرت قطعت الخيار وكل شي وزينّت وجهي
جت بنتي عمرها 4 سنين تضحك وتقول بقول للجيران ان ابوي يحط زي الحريم!!!!!!!!!!!!!
ضحكت وقلت لا لاتعلمي أحد لانك شاطرة !!!!!!!
انتهى الموضوع ومر اسبوع ونسينا رحت السوبر ماركت واخذت اغراض ومن ضمن الاغراض خيار، وبنتي معي وصلنا للكاشير.. مسكت بنتي اكبر خيارة وطالعتني ولفت على الكاشير والناس واقفة.!!!!!!!!!!
قالت : انا شاطرة ماراح اقولهم ماما وين تحطلك الخيار..
😱😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يديم النعم يدوب نأكله😁تبونا نطحس به وجوهنا😊😂فيه اقنعه كثيره لكن الخضار والفواكه خلوها لزادكم😁😁