” قناع الجزر ” للتخلص من علامات الشيخوخة

أماني الغامدي(صدى):

يعد ” قناع الجزر ” من الأقنعة التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للبشرة، وتساعدها على التخلّص من المشاكل التي قد تتعرّض لها سواء علامات الشيخوخة أو التصبغات البشرية.

ويمكن تحضير ” قناع الجزر ” للوجه، من خلال المكونات التالية: ” ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر الطازج، ملعقة صغيرة من الزبدة، ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، صفار بيضة واحدة، قطرة من عصير الليمون الحامض، 3 قطرات من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من اللبن، ما يكفي من الطحين لتماسك القناع، قطعة من العجين بحجم ملعقة كبيرة ” .

ثم قومي باتباع الخطوات البسيطة التالية:

– قطّعي العجينة في الخلّاط الكهربائي، وأضيفي إليها عصير الجزر والزبدة للحصول على مزيج متماسك.

– ثم أضيفي باقي المكوّنات، وامزجيها جيّدًا.

– أضيفي إلى الخلطة ما يكفي من الطحين للحصول على قناع متماسك، يسهل مدّه على الوجه والعنق.

– ضعي القناع على وجهك النظيف لمدّة 10 دقائق، ثمّ فوّحيه بالماء البارد.