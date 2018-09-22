64 ألف طالب وطالبة بالخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

احتفل اكثر من 64 ألف طالب وطالبة باليوم الوطني الـ 88 لمملكتنا الغالية في مدارس تعليم الخرج بكافة أطيافها ( بنين – بنات ) ورياض الأطفال ، وأندية الحي .

حيث شهدت المدارس برامج تربوية ووطنية متنوعة ، عبر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة .

وتزينت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عالياً حاملة راية التوحيد .

واوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني تواجدت في ثنايا اليوم الدراسي للمدارس من خلال الكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، بالإضافة إلى القصائد الوطنية ورسائل إلى الجنود المرابطين في الحد الجنوب. مشيدا بتنوع أنشطة وفعاليات المدارس التي تم تنفيذها وإحتفالاتهم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً.