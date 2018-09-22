بيتزي وباخشوين يشاركان في حدثين عالميين

نواف السالم(صدى):

يشهد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل مباريات كأس العالم 2018، والذي يقيمه الاتحاد الدولي عقِب كل نسخة من المونديال العالمي، غدًا الأحد، مشاركة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي ومساعده عمر باخشوين.

ويقام المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن؛ حيث يشارك فيه مدربو المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا، لمناقشة الجوانب الفنية والوقوف على التطورات الفنية التي حدثت في النسخة الأخيرة.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” باختيار مدرب المنتخب الوطني للوقوف على مسرح قاعة المؤتمر للحديث بشكلٍ أوسع عن أجندة المؤتمر، حيث يعتبر خوان بيتزي المدرب الوحيد من قارة آسيا الذي سيتحدث على منصة المؤتمر، كما سيحضر بيتزي وباخشوين الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيقام مساء يوم الاثنين المقبل.