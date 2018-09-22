إصابة 4 أشخاص إثر حريق شقة سكنية بجدة

محمد السعران (صدى):

أصيب اربعة أشخاص بحالة اختناق صباح اليوم إثر حريق اندلع في شقة سكنية بحي الصفا.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بوجود حريق داخل شقة سكنية بحي الصفا شمال شارع التحلية مع شارع ام القرى، حيث تم توجيه اربعة فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني معتز الباشا، وبعد وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود اصابة وثلاث حالات اختناق، وبعد عمل الفرز والكشف المبدئي للحالات تبين وجود حالة خطيرة من اثر حرق وثلاث حالات احدها متوسطة حالتين طفيفة.

وتم عمل الاسعافات الاولية بالموقع، ونقل حالتين إلى أقرب منشأة طبية

بينما باقي الحالات تم علاجها في الموقع.