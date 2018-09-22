مورينيو عن بوغبا: لقب كأس العالم دفعه معنويا وبدنيا

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لقب كأس العالم لكرة القدم الذي أحزره اللاعب بول بوغبا مع منتخب فرنسا، في يوليو الماضي، قد منح لاعبه دفعًا معنويًا وبدنيًا، مما انعكس على أدائه هذا الموسم مع فريقه بشكل إيجابي.

وكان ” بوغبا ” ، قد شكل عنصرًا فاعلًا في تشكيل منتخب فرنسا الذي أحرز لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بروسيا، وسجل هدفًا في المباراة النهائية ضد كرواتيا بنتيجة ” 4 -2 ” .

جاء ذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية عن رغبة ” بوغبا ” في الرحيل عن النادي مؤخرًا، والأرجح إلى برشلونة الإسباني، وذلك في ظل توتر في العلاقة بينه وبين مورينيو، بعد أن وجه له انتقادات، بسبب تقديمه أداء جيد مع منتخب بلاده، على عكس ما يفعله مع فريقه الإنجليزي.

وقال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي: ” أعتقد أن النتائج الجيدة والأداء الجيد يحققون المعجزات، النتائج السيئة والأداء السيء يجعلون اللاعب يظهر متعبًا أكثر، وغاضبًا أكثر، وبشعًا أكثر ” .

وأضاف ” مورينيو ” : عاد بول من كأس العالم، وكان آخر العائدين لأنه لعب النهائي، لكن أعتقد أن السعادة، الثقة، الفخر بالنفس، كلها عوامل دفعته الى خوض مباراتنا الأولى ضد ليستر من دون تمرين تقريبًا وقدم مباراة جيدة جدًا.. الأمر يتعلق باللحظة وبالزخم، وهذا مهم جدًا، أكان إيجابًا أم سلبًا ” .