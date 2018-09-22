اكتشف الأضرار التي تسببها المطبات والحفر للسيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

المطبات والحفر على الطريق من أكثر الأشياء التي تؤثر على أجزاء السيارة بالسلب، كما تعرض السيارة للخطر في حال القيادة الليلية، لعدم ظهور هذه المطبات والحفر إلا في وقت متأخر للسيارة، لذا نستعرض اليوم أنواع المطبات والحفر وأضرارها على السيارة، وكيفية تفادي أضرارها.

المطبات نوعين، الأول العالي ويمكن للسائق مشاهدته خاصة في فترات النهار، وغالباً لا توجد خطورة على السيارة منه لسهولة مشاهدته والتعامل معه، أما المطب الثاني المنخفض، فيصعب رؤيته، وله أضرار عديدة على السيارة، ومنها أنه يؤدي إلى تلف المساعدين، وأنظمة التعليق الهوائية، ويسبب تهالك الإطارات.

أما الحفر فإن أضرارها أكبر، لصعوبة ملاحظتها خاصة أثناء القيادة الليلية، كما أن الحفر الكبيرة قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، ومن أضرار الحفر على السيارات تشقق الإطارات وتلفها، تهالك أنظمة التعليق الهوائية والمساعدين والدعامات، وفقدان السيطرة على توجيه الإطارات، وقد تؤدي إلى كسر في العادم، وكسر أجزاء في المكينة.

ويجب عدم القيادة بسرعات عالية خاصة في الليل، مع التركيز على الطريق لرؤية المطبات والحفر قبل الوصول لها بمسافة كافية لتفاديها، وفي حال رؤية مطب يجب تقليل السرعة جداً أثناء تخطيه، وفي حال تخطي عدد من المطبات والحفر بسرعة يجب فحص الإطارات وأنظمة التعليق والزوايا، للتأكد من عدم وجود مشكلة.