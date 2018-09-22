نجوى كرم عن ” السرطان ” بلبنان: أي متى بدو يكون فيه حل؟

أماني الغامدي(صدى):

قامت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بنشر صورة لتقرير يشير لنسب المصابين بالأمراض في لبنان، لاسيما بالأمراض السرطانية.

حيث أوضح التقرير أن لبنان تحتل المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض ” السرطان ” قياسيًا بعدد السكان، حيث سجلت 8976 حالة وفاة بسبب مرض السرطان عام 2018.

وعلقت ” نجوى ” عبر حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” على هذا التقرير متسائلة: ” أي متى بدو يكون فيه حل؟ ” .