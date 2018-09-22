بالصور.. فتاة تتغلب على زيادة الوزن بفقدان 50 كيلو بطرق سهلة

واشنطن(صدى):

وصل وزن الفتاة الأمريكية ريبيكا غرافتون، إلى 112 كيلو جرامًا لتقرر بعد ذلك تخفيف وزنها؛ لتفقد 50 كيلوجرامًا من وزنها الزائد من خلال تغيير بعض عاداتها الحياتية.

واتبعت الفتاة 3 طرق سهلة وبسيطة ساعدتها في فقدان وزنها وهي: راقبت عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وتلك التي تحرقها من خلال استخدام تطبيق متخصص على هاتفها، وبعد ذلك بدأت بحساب كمية الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي تستهلكها يوميًا.

وأضافت ” ريبيكا ” أنها حرصت على الحصول على يوم راحة خلال اتباع الحمية. وهذا ما ساعدها على عدم الشعور بالحرمان وعلى مواصلة مساعيها من أجل خسارة الوزن.

وأشارت إلى أنها لم تبالغ في ذلك اليوم في تناول الطعام، علمًا بأن وجباتها احتوت على البروتينات الخفيفة والخضار والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين: حيث مارست رياضة المشي والكارديو والدراجة الثابتة.