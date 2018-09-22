بالصور.. فتاة تتغلب على زيادة الوزن بفقدان 50 كيلو بطرق سهلة
وصل وزن الفتاة الأمريكية ريبيكا غرافتون، إلى 112 كيلو جرامًا لتقرر بعد ذلك تخفيف وزنها؛ لتفقد 50 كيلوجرامًا من وزنها الزائد من خلال تغيير بعض عاداتها الحياتية.
واتبعت الفتاة 3 طرق سهلة وبسيطة ساعدتها في فقدان وزنها وهي: راقبت عدد السعرات الحرارية التي تتناولها وتلك التي تحرقها من خلال استخدام تطبيق متخصص على هاتفها، وبعد ذلك بدأت بحساب كمية الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي تستهلكها يوميًا.
وأضافت ” ريبيكا ” أنها حرصت على الحصول على يوم راحة خلال اتباع الحمية. وهذا ما ساعدها على عدم الشعور بالحرمان وعلى مواصلة مساعيها من أجل خسارة الوزن.
وأشارت إلى أنها لم تبالغ في ذلك اليوم في تناول الطعام، علمًا بأن وجباتها احتوت على البروتينات الخفيفة والخضار والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين: حيث مارست رياضة المشي والكارديو والدراجة الثابتة.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي جدآ
سواء كانت متينه أو نحيفة
أهم شي
المروووونه وسرعة الأداء😂😂😂😂
منى[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيني ريع إرادتها😮😮😥
منى[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربع *تصحيح*
ابتعد عن القاتل الخفي[ عدد التعليقات: 1045 ] نشر منذ 1 ساعة
ابتعد عن السكر وانت راح تشوف الفرق!
يعني الماء بدل المشروبات الغازيه، الابتعاد عن الحلوى والكعك او اي اكل يحتوي على سكر. وهذا ليس فيه حرمان ابدا.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقصرت😁ادعي لي معك يامنى😊😁
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 54 دقيقة
طيب ياجنوبية انت ومنى . .
تحركوا وامشوا شوي ..بس بدون اجهاد..شوي شوي..
بتتعبوا في البداية لكن راح تتعودوا
سيبوا كثرة الاكل ..مع انه لو مشيتوا ماهناك مشكلة .من الاكل..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10194 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههه😊والله ياخوي☺انه مو من كثره الآكل لكن ربك يعين☺كلامك صحيح الاعتدال والمشي بس انا ماش اشوي واتعب😊😁
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 26 دقيقة
والله أني مدمن حلا وكيك
والكتكاااات هذه ماأصبر عنه أبد🍰🍫🍩
والحمد لله جسمي طبيعي
الظاهر دمك لاصار حار
يحررررق كل شي
قولوا بسم الله
وأستمتعوا بالأكلات
وممارسة الرياضة
هي مره نعيشها على سطح هذا الكوكب🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31700 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه حليلهنه ما يلقين فياتين لعرس دانه يا شماتة الاعداء فيكن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31700 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه حليلهنه ما يلقين فساتين لعرس دانه يا شماتة الاعداء فيكن
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34335 ] نشر منذ 10 دقائق
قصدك فساتين🤣
واحد قالت له زوجته عندي شوية ملابس بغيت اتبرع فيهم .
قال لها: ارميهم في الزبالة ؟
قالت له : حرام في ناس ماعندها شي تلبسه وميته جوع .
قال لها : إللي يلبس مقاسك ماهوب ذابحه الجوع .
الله لا يوفقه كسر خاطرها ماتعشت
🤣🤣🤣🤣🤣🤣