بالفيديو.. التحالف يقصف مواقع للحوثيين بدقة عالية

فهمي محمد(صدى):

قامت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، بشن غارات جوية على عدة مواقع تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

حيث رصدت إحدى مقاطع الفيديو، قيام المقاتلات بقصف موقعًا لإطلاق طائرة مسيرة، ومواقع لتخزين الأسلحة ومواقع عسكرية مختلفة بالاضافة استهداف تجمعات لمسلحين ومركبات مسلحة.

كما أظهر المقطع قصف المقاتلات الأهداف المحددة لها بدقة عالية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى شل تحركات المليشيات وقطع إمداداتهم وإفشال مخططاتهم.