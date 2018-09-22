مقتل شخص إثر مشاجرة بأسلحة بيضاء على غُسل ” متوفي “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محافظات مصر مشاجرة بالأسلحة البيضاء على غُسل ” متوفي ” ؛ أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر خلال هذه المشاجرة.

وبالتطرق للتفاصيل، نشبت مشادة كلامية بين أبناء عمومتهم بسبب رفض أحدهم تغسيل شقيقه المتوفى، وتطورت لاشتباك ومشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين الطرفين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحدهم بطلق ناري نافذ بالصدر لقي على إثره مصرعه، وأصيب الآخر بطلق ناري بالذراع اليمنى.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، كما تمت إحالتهم للنيابة لتولي التحقيق.