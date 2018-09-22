صفقة قوية في طريقها إلى الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب الهلال السابق، ‏يوسف الثنيان، لجماهير فريقه، أن هناك صفقة قوية في انتظارهم خلال الميركاتو الشتوي، مطالبًا إياهم بدعم رئيس النادي، الأمير محمد بن فيصل.

وأوضح ” الثنيان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” ألف مبروك لجماهير الزعيم، الفوز والثلاث نقاط في مباراة البارحة، وتشرفت بحضوري مع الرئيس لهذا الانتصار. ”

وتابع: ” مبروك للأمير محمد بن فيصل هذه البداية، ونثق كهلاليين بأنه سيواصل مسيرة الذهب مع الهلال، نظرا لخبرة سموه، وسجله الحافل بالبطولات ” ، مضيفًا: ” على جميع محبي الهلال، الوقوف مع هذا الرجل، المتواضع والمتحمس لخدمة الزعيم، فبدعمهم المادي والمعنوي ستتحقق الطموحات. ”

‏ واستطرد لاعب الهلال السابق: ” في الانتقالات الشتوية، سيُحضر أبو سلطان لاعبًا على مستوى كبير، سيكون حديث الهلاليين والوسط الرياضي بإذن الله ” ، مختتمًا: ” للمعلومية، بمجرد وصول أبو سلطان لأرض الوطن، وبعد السلام على والديه، توجه مباشرةً لكبير الهلاليين، سمو الأمير بندر بن محمد، الداعم الأول لسموه أثناء رئاسته السابقة.. هذا استمرار لوفاء الهلاليين وتقديرهم لكبارهم، الذين لهم تأثيرهم الواضح في مسيرة الزعيم. “