المعهد العقاري السعودي يحتفل باليوم الوطني الـ ٨٨ بخصومات ٤٠٪

سعيد العجل(صدى):

أعلن المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار عن خصومات غير مسبوقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانون بنسبة ٤٠٪ لجميع دوراته وذلك لشهر أكتوبر من العام الحالي.

وقدم المعهد خصوماته احتفاءاً ومشاركة منه في فرحة الوطن والمواطن وتسهيلاً للراغبين في التسجيل والاستفادة من الدورات التي يقدمها المعهد لبناء القدرات وتطوير وتأهيل الوسطاء العقاريين والمطورين والمسوقين ومدراء اتحادات الملاك ومدراء المرافق بتلك الاتحادات.

ورفع المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس فوزي بن سليمان العيوني؛ التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٨، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان داعياً المولى سبحانه أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يحفظ وطننا من كل سوء.

وأشار “العيوني” أن الدورات تأتي ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات ورفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقديم البرامـج العقارية المتـخـصّـصة على أیدي أمهر الخبراء في المجال العقاري، وتحقيق أهداف استراتيجية عدة منها؛ الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك إيجاد فرص وظيفية مميزة وجديدة لأبناء وبنات الوطن، إضافة إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمناسبات والمعارض ذات العلاقة.

يذكر أن التسجيل في دورات المعهد العقاري السعودي متاحاً عبر الموقع الإلكتروني SREI.sa