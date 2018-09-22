الروسان: الملك عبدالعزيز أسس الوطن العظيم ووحد المجتمع على راية الدين والتوحيد

محمد السعران(صدى):

هنأ رئيس مجلس ادارة شركة الروسان للمقاولات هزاع بن عايش الروسان الوطن وقيادته الرشيدة بمناسبة الذكرى 88 لتوحيد المملكة على يد القائد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ـ طيب الله ثراه ـ الذي أسس الوطن العظيم المملكة العربية السعودية ووحد المجتمع على راية الدين والتوحيد تحت قيادته الحكيمة في وقت عصيب محفوف بالمخاطر والمؤامرات حتى وصل به الى قمة المجد والتمكين .

وقدم الروسان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ , بمناسبة اليوم الوطني ال88 للمملكة .

وقال الروسان في تصريح له بهذه المناسبة اليوم الوطني يقودنا الى أن نتذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وباني أمجادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه ـــ الذي قام بفضل من الله ـــ جل وعلا ـــ بتوحيد الصف ونشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المملكة وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ـــ .

وأكد الروسان أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانه عاليه ورفيعة بين الدول الإسلامية والعالمية حيث شرفها الله بمهد الرسالة النبوية وقبلة المسلمين ,كما شرفها – سبحانه وتعالى – بالحرمين الشريفين , حيث قامت بلادنا المباركة بحمل الأمانة تحقيقاَ لعبادة الله وحدة وخدمة البشرية والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والعدل والمساوة على المستوى الإقليمي والدولي , ونصرة قضايا العرب والمسلمين في المحافل الدولية ومساندتهم ودعمهم .

وفي ختام حديثه سأل المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على ربوع الوطن الغالي وأن يحفظ قيادته الرشيده وأن يوفقهم للخير ومواصلة المسيرة المباركة وأن يحفظ الشعب الكريم ويديم على بلادنا الخير والنماء في ظل ولاة أمرنا وفقهم الله ونصرهم .