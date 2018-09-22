بالفيديو.. إعلان مطعم شهير بمناسبة اليوم الوطني يثير جدلا وتباين في ردود الفعل

نايف السالم(صدى):

أثار إعلان ترويجي لإحدى المطاعم الشهيرة في المملكة، حاولت فيه مواكبة احتفالات المملكة باليوم الوطني الثامن والثمانين، التي تحل غدًا 23 سبتمبر ذكراه السنوية ، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض.

وجه الناشطون ن على موقع ” تويتر” نقداً حاداً بعد نشر الشركة للإعلان؛ بسبب ظهور فتيات سعوديات غير محجبات وهن يؤدين أغنية احتفالية على طريقة “الأوركسترا” بمناسبة اليوم الوطني.

وتباينت ردود الفعل ما بين مؤيد للإعلان ورافض له حيث برر مواطن رفضه الإعلان وما جاء فيه قائلاً: “كل من هب ودب أصبح يهين المجتمع بأشياء لا تمت للواقع بصلة، السواد الأعظم من نساء مملكتنا الحبيبة لبسهن اللبس الإسلامي الساتر وهو النقاب وتغطية الوجه، وأن تأتي شركة وتعمل دعاية بعكس الواقع، لهو استفزاز وتعمد وتشويه؛ لحاجة في نفوسهم القبيحة لكن المقاطعة علاجهم”.

و في مقابل حملة الرفض، دافع العديد من المغردين عن الإعلان والمطعم، معتبرين أن الرافضين يبالغون في ردة فعلهم ويحملون الإعلان أكثر مما يحتمل.

حيث قالت فتاة ساخرة: تخيل أقاطع مطعم ناجح واطالب بإغلاقه بس عشان دعاية وطنيه جميله وعاديه وما فيها شيء؟ قسم بالله اني ما شفت ناس جاهله للدرجة ذي، العالم الحين وصلت القمر وصنعت صواريخ ومراكب وغواصات وانتو تطالبون بمقاطعة مطعم عشان اعلان فيه بنات مدري فيكم فوبيا من البنات”.

وعلى الحياد وقف مواطناً حول رأيه في الإعلان بقوله قائلًا: “ المؤيدون يريدون ظهور المرأة في الإعلانات الموجهة، ولا يهم من تكون وبأي شكل تظهر، وبطبيعة الحال هم لا يرضون بذلك إن كانت ممن تشملهم الراعية القبلية، والمعارضون مؤيدون للأعراف التي تجعل من المرأة كائنًا طاهرًا لا يمكن إظهارها من أجل إعلان تسويقي بنكهة وطنية رخيصة ”.