اتحاد الكرة المصري: مباراة السوبر بين الأهلي والهلال في موعدها

نواف السالم(صدى):

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم ثروت سويلم، أن لقاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال، سوف يقام في موعده يوم السادس من أكتوبر المقبل، في مدينة الرياض.

وأضاف ” سويلم ” : ” الاتفاق نهائي بين الأهلي والاتحاد المصري والسعودي ووزير الرياضة وكل الأطراف، الأهلي سيلعب يوم السادس من أكتوبر في السعودية ضد الهلال، ولا نريد الحديث مجددًا في هذا الملف ” .

وتابع: ” المباراتان (الأهلي والهلال – الزمالك واتحاد جدة) تمثلان علاقة بين مصر والسعودية، نريد في استمرار العلاقة القوية والرائعة بين البلدين، العلاقة أهم من أي مباراة ومن أي رياضة وهذا ما نريد إثباته، وخصوصًا بين اللقاء الأخير بين المنتخبين في كأس العالم ” .

واستطرد المسؤول باتحاد الكرة المصري: ” الأمر محسوم نهائيًا لأن الأشخاص المسؤولة اتخذت القرار بالفعل في وقت سابق ” .