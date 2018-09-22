صحف برشلونة عن ” ديمبيلي ” : أفضل من نيمار

نواف السالم(صدى):

قامت الصحف المقربة من ” برشلونة ” بالإثناء على نجم الفريق الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي على حساب اللاعب البرازيلي السابق للفريق ” نيمار ” .

حيث أحرز ” ديمبيلي ” 5 أهداف في ست مباريات فقط خلال شهر، متفوقًا على ” نيمار ” الذي أحرز 4 أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من ديمبيلي ونيمار خاضا 6 مباريات بواقع 4 في الدوري، وواحدة في دوري الأبطال ومثلها في كأس السوبر، إلا أن ” ديمبيلي ” لعب أكثر بـ33 دقيقة، وكانت أهدافه أكثر حسمًا للبلوجرانا بتحقيق الانتصارات.

يُذكر أن برشلونة كانت قد تعاقد مع ” ديمبيلي ” مقابل 105 مليون يورو في الصيف الماضي؛ وذلك لتعويض رحيل نيمار الى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.