بعد شفائها منه.. اليسا تدعو متابعيها للكشف المبكر للوقاية من ” السرطان “

أماني الغامدي(صدى):

تحدث الفنانة اللبنانية اليسا، من جديد عن مرضها اللعين ” السرطان ” ، التي تعافت منه مؤخرًا، معبرة عن حزنها من المرض الذي ينهي حياة الملايين حول العالم.

جاء ذلك في تغريدة دونتها اليسا، أمس الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كاشفة عن أعداد المرضى الذين يصارعون مرض السرطان في لبنان، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن وزير الصحة اللبناني، غسان حاصباني.

وأكدت اليسا في تغريدتها، أن هناك الآلاف ممن يحاربون مرض السرطان في لبنان، داعية متابعيها ومعجبيها إلى ضرورة الكشف المبكر بشأن الإصابة به، وذلك لسهولة القضاء عليه إذا وُجد.

كما نصحت الفنانة اللبنانية متابعيها، باتخاذ الإجراءات الوقائية من البيئة، مؤكدة أن ” التلوث ” يعد من أبرز العوامل المسببة للإصابة بالسرطان.

جدير بالذكر، أن الفنانة اليسا كانت قد أعلنت عن إصابتها بمرض ” سرطان الثدي ” مؤكدة شفائها منه، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة المصورة التي تحمل اسم ” إلى كل اللي بيحبوني ” ، وذلك ضمن ألبومها الغنائي الجديد من إنتاج شركة ” روتانا ” .