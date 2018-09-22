رئيس ريال مدريد يشيد بكريستيانو رونالدو
أكد فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد، أن لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انضم لصفوف يوفنتوس في الصيف الماضي، هو ثاني أفضل لاعب في تاريخ النادي الإسباني.
وصرّح ” بيريز ” قائلًا: ” أرى أن رونالدو يأتي ثانيًا بين أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد بعد ألفريدو دي ستيفانو ” ، مضيفًا: ” هو من طلب الخروج من ريال مدريد لأسباب شخصي. ”
واستطرد: ” لم نتلق عروض من أجل رونالدو أفضل من عرض يوفنتوس ” ، متابعًا: ” لا نملك شيئا لنقوله إلا أن نشكر رونالدو على كل ما قدمه من أجل للنادي خلال هذه الفترة، سيظل ريال مدريد دائما بيته. “
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