رئيس ريال مدريد يشيد بكريستيانو رونالدو

ماجد محمد(صدى):

أكد فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد، أن لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي انضم لصفوف يوفنتوس في الصيف الماضي، هو ثاني أفضل لاعب في تاريخ النادي الإسباني.

وصرّح ” بيريز ” قائلًا: ” أرى أن رونالدو يأتي ثانيًا بين أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد بعد ألفريدو دي ستيفانو ” ، مضيفًا: ” هو من طلب الخروج من ريال مدريد لأسباب شخصي. ”

واستطرد: ” لم نتلق عروض من أجل رونالدو أفضل من عرض يوفنتوس ” ، متابعًا: ” لا نملك شيئا لنقوله إلا أن نشكر رونالدو على كل ما قدمه من أجل للنادي خلال هذه الفترة، سيظل ريال مدريد دائما بيته. “