3 أسباب تؤدي إلى رجة السيارة عند الضغط على المكابح
يواجه بعض السائقين عدد من المشاكل في المكابح، خاصة أن نظام المكابح يتعرض للكثير من الضغوطات لا سيما إذا كان السائق يستخدمها بكثرة خلال القيادة، ومن هذه المشاكل، مشكلة اهتزاز السيارة عند الضغط على دواسة المكابح، إذاً فما سببها؟
1- قرص الفرامل “الهوبات”:
مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام، يبدأ قرص الفرامل بالتلف والاعوجاج، مما يستدعي عمل خرط له وفق ضوابط محددة بحيث يصبح سطحه في شكل متساوي مرة أخرى.
2- فحمات الفرامل “تيل الفرامل”:
كل جزء في السيارة وله عمر افتراضي، فإذا انتهى عمر الفحمات الأفتراضي تسبب اهتزاز السيارة، وقد تتلف الفحمات نتيجة الاستخدام السيئ وكثرة الضغط على دواسة المكابح.
3- مقود القيادة:
قد يرجع سبب الاهتزاز إلى وجود مشاكل في علبة مقود القيادة، أو في حال تسرب زيت الباور من علبة الزيت.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحيانآ تكون من الأطارات لاصار عندك مسحيه خفيفة
بس الأصح أنها بسبب الأوساخ والصدأ
الي على الهوبات
وأنصح بعدم خرط الهوبات في المخرطة الافي حال وجود شفه في الهوب
غير ذلك قم بمسحه بصنفرة ناعمة
وبتروح الرجه.
صلاح الدين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
السلام عليكم
جيب فورد ايدج فيه رجه اثناء الضغط على دواسة البنزين كانت الرجه قويه وبعد تغيير احد العكوس الاماميه خفت الرجه بنسبة 70بالميه لكن ما زالت
رصرصت الكفرات وشلت عمود الدبل لكن ما زالت به رجه اثناء الضغط على البانزين وهي تمشي واذا ضغطت بشكل خفيف لا تظهر
افيدوني جزاكم الله خير والله عجزت من مواجعت ورش الصيانه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 19 دقيقة
تأكد من الكفرااات
حتى وإن بدت لك شكليتها جديدة ونظيفة
تلقى فيها مسحيه أو تحبيله ماتبين معك الا بعد ماتدقق زين
بس الرجه مع دعسة البنزين
غالبآ ماتكون أسبابها
أما عكوس أو تجمع أتربة وصدى على الحذاف من دزق وصحن الكلتش الفاصل بين الجربوكس والمكينة.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 16 دقيقة
إذا كانت الرجه مع قومة السيارة
فهذا دزق الكلتش
ماياخذ المسحيه الكاملة على الصحن نتيجة تراكم الأتربة والغبار
بس معليك فترة وتروح من نفسها
وإن فكيته
فسو له مسحيه بسيطة في المخرطة
وأمورك في السليم
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 13 دقيقة
وتأكد من كراسي المكينة