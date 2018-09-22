نشر : منذ 2 ساعتين 860 3 فيديوهات متنوعة شاهد .. سائقة لبنانية غاضبة تحطم سيارة دون اعتراض من السائق الوسوم:السعودية
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحرمه إذا عصبت لاتعابطها
أتركها
تكسر الي تبي
معليك ترجع هي تصلح كل شي
أنا دايم أنصح الأزواج بشششششكل عام
المواعين حاول تجيب من البلاستيكية
في المطبخ
لاشفتها زعلانه وتصارخ
صك عليها باالمطبخ وخلها تكسسسسر الين ماتقول بس
وبكذا تنجو وبأقل الخسائر😂😂😂😂😂😂
Reem[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 6 دقائق
تضحكين هاه
الله يستر من عصبيتكن😂😂😂😂😂