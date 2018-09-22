  • السبت 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. شاهد .. سائقة لبنانية غاضبة تحطم سيارة دون اعتراض من السائق

شاهد .. سائقة لبنانية غاضبة تحطم سيارة دون اعتراض من السائق




الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34318 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحرمه إذا عصبت لاتعابطها
أتركها
تكسر الي تبي
معليك ترجع هي تصلح كل شي
أنا دايم أنصح الأزواج بشششششكل عام
المواعين حاول تجيب من البلاستيكية
في المطبخ
لاشفتها زعلانه وتصارخ
صك عليها باالمطبخ وخلها تكسسسسر الين ماتقول بس
وبكذا تنجو وبأقل الخسائر😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *