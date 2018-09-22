رسالة الوطن لك

كلكم تمثلوني ، فأنا وطنكم وإلي تنسبون ، وأريد منكم جميعا أن تكونوا الصورة الحسنة عني داخل الوطن وخارجه ، فإني أباهي بكم بين الأمم ، أنا بكم كل شيء ، وبدونكم أن لا شيء ، وكل فخر ومدح ينسب إلي بسببكم ، لولا الله ثم أنتم لما كنت العلامة الفارقة في هذا العالم وما كنت المميز بين الأوطان ، قيادتكم حكيمة وتعتمد عليكم وأنتم تعتمدون عليها وأنا اعتمد عليكما في النهضة وأن أنافس العالم في كل شيء جميل بعمل قادتي وعملكم ، أنا وأنتم في ركب واحد نهضته تعني تميزنا ، حافظوا على ممتلكاتي ، أعطوا المسئولين الأفكار المميزة لنتميز بين الأوطان ، واحذروا ممن يريد الكيد لوطنكم واحذروا ممن يريد بكم المضرة فأنتم صمام الأمان لي ، كونوا يدا واحدة مع قادتنا ، وليكون طموحنا عنان السماء كما قالها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- .