عادل الحربي(صدى):

قامت مجلة بريطانية متخصصة ” The Pathologist ” باختيار العالمة السعودية ملاك الثقفي، ضمن أقوى 100 شخصية مؤثرة في مجال طب علم الأمراض في 2018.

وجاء ذلك على خلفية ترشيح أكاديميين آخرين متخصصين في هذا المجال، حيث أوضحت المجلة أنها تقدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.

وعن ذلك، اختارت المجلة ” ملاك ” ؛ لدعمها تطبيقات مجال علم أمراض الجينوم الإكلينيكي التشخيصي والبحثي، بالإضافة لتطبيقات الطب الشخصي كأحد أهم المؤثرين في هذا المجال.

حيث تُعتبر الدكتورة ” ملاك ” هي الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط في هذه القائمة، والتي تضم عددًا من العلماء والأطباء المنتسبين لأهم الجامعات ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وأوروبا.

من الجدير بالذكر أن ” الثقفي ” قد فازت بجائزة الإنجاز للعلماء الشباب من جامعة ” ماساتشوستس ” الأمريكية في عام 2015، كما تم تكريمها من جامعة ” هارفارد ” في 2014، ونالت 3 جوائز من الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض العصبية.

يُذكر أن الدكتورة ” ملاك ” درست الطب في المملكة، وأكملت برنامج الزمالة من جامعة جورج تاون في واشنطن والتخصصات الدقيقة في جامعات كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وستانفورد وهارفارد، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة الطبية والأعمال من جامعة جونز هوبكنز، ولها عشرات الدراسات والأوراق العلمية المنشورة في مجلات علمية ومؤتمرات طبية مرموقة.