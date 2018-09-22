” صحة الرياض ” تخصص 14 مركزا صحياً مناوباً في اجازة اليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض 14 مركز رعاية صحية أولية مناوبة خلال اجازة اليوم الوطني لخدمة المرضى والمراجعين في مدينة الرياض ، تم اختيارها بدقة لتغطية أكبر مساحات جغرافية، وتسهيل وصول المراجعين إليها من مختلف أحياء المدينة. فيما يعمل مركز واحد للرعاية الصحية الأولية الممتدة على مدار (24) ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت “صحة الرياض” ، أن الهدف من المراكز الصحية المناوبة خلال اجازة اليوم الوطني ، هو توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء مدينة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروف عملهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية نهارا.

وتحرص “الصحة” من خلال المراكز الصحية المناوبة في اجازة اليوم الوطني على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها وتحقيقاً لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الأجتماعية ، كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الصحة لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت “صحة الرياض” استمرار جهودها للتسهيل على المواطنين وإستثمارها كافة الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والإرتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية حيث تسهم هذه المراكز في التخفيف على أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومساندتها في استقبال الحالات بصفة يومية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرامج التطويرية لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ، والتي توليها الشؤون الصحية ممثلة بمديرها العام الدكتور ناصر الدوسري إهتماما متزايداً سعياً لخدمة المراجعين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم ، مشيرة إلى دعم هذه المراكز المناوبة بما تحتاجه من القوى العاملة والتجهيزات الطبية ، لتؤدي الأدوار المنوطة به .

وتقديم المراكز المناوبة خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية للسكان المستهدفين بمنطقة خدمات المركز وتشمل التوعية والتثقيف الصحي، اصحاح البيئة ومكافحة الأمراض السارية ، رعاية الأمومة ، رعاية الطفولة ، رعاية المراهقين ، رعاية المسنين ، الرعاية النفسية ، الخدمات العلاجية ، صحة الفم والأسنان ، التطعيمات الأساسية ، تعزيز التغذية الصحية للفرد والمجتمع، إضافة إلى الأدوية الأساسية .

و المراكز المناوبة ممثلة في :

القطاع الشمالي :

١-مركز صحي الامير محمد بن سعود الكبير ( الرائد ) ، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة .

٢- مركز صحي المصيف

القطاع الشرقي :

١- مركز صحي النسيم الشرقي

٢- مركز صحي الخليج ١

٣- مركز صحي الروضه ١

القطاع الاوسط :

١- مركز صحي عتيقة

٢- مركز صحي منفوحة

٣- مركز صحي الخالدية

٤- مركز صحي الملز

القطاع الجنوبي :

١- مركز صحي الفواز

٢- مركز صحي الحزم

٣- بدر الثالث

القطاع الغربي :

١-مركز صحي شبرا

٢- مركز صحي لبن الشرقي

من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٣ مساء ، عدا الرائد ٢٤ ساعة

اضافة الى عيادة حياة مول لفحص سرطان الثدي وسرطان القولون وهشاشة العظام ، والتي تعمل من الساعة ٤ مساء وحتى الساعة ١٠ مساء .