” كلوب ” يدافع عن محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن ثقته في لاعبه المصري الدولي محمد صلاح رغم تراجع أداء اللاعب في الموسم الجاري.

وصرّح ” كلوب ” قائلًا: ” في الجانب الدفاعي، قدم مستوى مميز في أخر مباراتين، إنه جاهز للعمل مع الفريق في هذا الوقت، كما أنه مازال خطر على الخصوم فيما يتعلق بالجانب الهجومي، لا يمكنك أن تأمن صلاح في إنهاء الهجمات. ”

وأضاف: ” هذه ليست أزمة، لقد احتاج إلى الوقت في الموسم الماضي، الأمر نفسه في الموسم الجاري” ، متابعًا: ” البعض يتوقع أن يقدم صلاح ما قدمه الموسم الماضي، نحن لا نضع عليه أي ضغوط، أرى أن بدايته الموسم الجاري جيدة. “