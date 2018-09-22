الإعلام الإسرائيلي يؤكد رفض نتنياهو اتصال أمير قطر

طلال الضوي(صدى):

أكدت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض اتصال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني به، لافتة إلى رسائل مكتوبة واتصالات سرية بهدف التواصل مع نتنياهو وإقناعه بعدة أمور للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أرسل مكتوبًا بهدف إيصال خطة قطر، حيث أنه حاول إرسال المكتوب في مايو الماضي من خلال وسيطين مقربين منه، وهما رجل الأعمال اليهودى الفرنسي فيليب سولومون، والحاخام اليهودى أفراهام مويال، إلا أن مستشاري نتنياهو رفضوا لقاءهما.

وتمكن الوسيطان من إرسال المقترح القطري من خلال السفير الإسرائيلي شاما هاكوهن، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلا أن مكتب رئيس الوزراء اشترط تقديم المقترح في وثيقة رسمية.