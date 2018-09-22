رجيم ” الفشار ” .. يفقدك 3 كيلو من وزنك في أسبوع

متابعات:اميرةخالد(صدى):

يعد ” الفشار ” أحد الوسائل التي يمكن استخدامها في التخسيس وتنحيف الجسم، على العكس مما يعتقده البعض بأنه يسبب السمنة، ويؤدي لزيادة نسبة الدهون في الجسم.

علاوة على ذلك، يحارب الفشار السرطان وأمراض القلب، حيث ينتج عن تعريض حبوب الذرة للحرارة القويّة، لذلك، فهو غنيّ بالألياف والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، لهذا السبب، يعد الفشار حيلة غذائية لمن يريدون انقاص وزنهم.

كما أكد خبراء التغذية، أن الفشار يعد مصدرًا مهمًا للألياف، ويمكن أن يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، فضلًا عن فاعليته في تليين المعدة وتسهيل عملية الهضم، لذا، ينصحون باستهلاكه خلال فترة الرجيم، وذلك تبعًا للخطة الغذائية التالية:

– ابدأوا يومكم بفطور صحيّ يعتمد على الحليب والشوفان والموز.

– قبل الغذاء، يفضل تناول كوب صغير من الفشار ” عند الشعور بالجوع ” .

– تناولوا السلطة الخضراء عند الغذاء، وبعدها كوبين من الفشار حتى الشعور بالشبع.

– في المساء، تناولوا كوب من اللبن مع القليل من الفواكه الموسمية، ثم كوب واحد من الفشار.

جدير بالذكر، أن تحضير الفشار مع الزيت والملح، لن يجعله مفيدًا مطلقًا بل يقلل فعاليته ويزيد من فرص زيادة الوزن، أما إذا تم تحضيره بواسطة تعريض حبات الذرة للحرارة فقط، فسيحقق هذا الرجيم نتائجه.