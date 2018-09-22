المملكة تتزين لليوم الوطني 88 بمشروعات كبرى في كافة المجالات

سعيد العجل (صدى):

تحتفل المملكة العربية السعودية يوم الأحد23 ‎ سبتمبر2018م باليوم الوطني، في مناسبة سنوية تخليدا لذكرى توحيد المملكة وبهذه المناسبة هنأ الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية‏ الأستاذ خالد بن سعود ‏أبوحيمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله- بهذه المناسبة السعيدة التي تذكرنا بقرار توحيد المملكة على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، شكل توحيد البلاد علامة فارقة في تاريخ الجزيرة العربية، حيث جمع شتات أهلها ليكونوا شعباً واحداً ودولة متماسكة تحت راية التوحيد، متعاضدين ومتآلفين.

وأضاف أبوحيمد بأن المملكة تشهد خططاً واعدة، على رأسها رؤية المملكة 2030، وبفضل الله تعالى ثم بجهود القيادة الرشيدة يأتي الاحتفال باليوم الوطني 88 هذا العام وسط تطورات إيجابية شهدتها المملكة على كافة الأصعدة، وعمل ضخم للحفاظ ‏على ‏مكتسبات ومقدرات هذا الوطن الغالي‏.

ويشارك القطاع الخاص مشاركة فاعلة في حاضر ومستقبل البلاد، وتأتي شركة الراجحي الاستثمارية في مقدمة الركب لتوجه مشاريعها لتوائم رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها مشروع تلال النسيم وهو أحد مشاريعها المتميزة في مكة المكرمة، والتي يضم في جنباته أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية إضافة إلى الابراج السكنية والمكتبية واكثر من 400 محل تجاري. وغيرها من المشاريع الفندقية الواعدة لتواكب القفزة الكبرى المتوقعة في نمو القطاع الفندقي بما يتفق وتوجه المملكة لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر في خلال السنوات المقبلة.