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بالفيديو… رد فعل روحاني لحظة الهجوم على العرض العسكري

بالفيديو… رد فعل روحاني لحظة الهجوم على العرض العسكري
طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو رد فعل الرئيس الإيراني حسن روحاني، لحظة علمه بالهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوبي غربي إيران.

وأظهر مقطع الفيديو، روحاني، وهو حاضرا عرضا عسكريا حاشدا في طهران، ليتم إبلاغه من قبل مساعديه أن يغادر سريعا العرض العسكري في منتصفه.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن سقوط قتلى والجرحى، في الهجوم الذي استهدف العرض العسكري .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين ردة الفعل ؟؟؟ كلام فاضي

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

غير صحيح

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

غير صحيح

[ عدد التعليقات: 2735 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليت الله اخذ عمره بهذا الهجوم

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة

عرب الأهواز وضعوا روحاني تحت الجزمة .

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