بالفيديو… رد فعل روحاني لحظة الهجوم على العرض العسكري
وثق مقطع فيديو رد فعل الرئيس الإيراني حسن روحاني، لحظة علمه بالهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوبي غربي إيران.
وأظهر مقطع الفيديو، روحاني، وهو حاضرا عرضا عسكريا حاشدا في طهران، ليتم إبلاغه من قبل مساعديه أن يغادر سريعا العرض العسكري في منتصفه.
وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن سقوط قتلى والجرحى، في الهجوم الذي استهدف العرض العسكري .
ماهر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين ردة الفعل ؟؟؟ كلام فاضي
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2563 ] نشر منذ 2 ساعتين
😨😨 جبناء 😅
القحيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير صحيح
القحيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير صحيح
زائر[ عدد التعليقات: 2735 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت الله اخذ عمره بهذا الهجوم
شالوم[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
عرب الأهواز وضعوا روحاني تحت الجزمة .