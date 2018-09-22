عبر اللاسلكي.. مراقبة جوية إماراتية تهنئ طيارا سعوديا باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

وثقت رسالة صوتية عبر ” اللاسلكي ” ، تهنئة مراقبة جوية إماراتية، لزميلها الطيار السعودي بشركة الخطوط الجوية السعودية، باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وذلك خلال إحدى رحلات الطيران.

وقالت المراقبة الإماراتية في رسالة خاصة لزميلها عبر ” اللاسلكي ” : ” كل عام وأنت بخير الله يحفظكم.. عيدكم من عيدنا.. والله يديم الود ” ، فيما أعرب الطيار السعودي عن مدى شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة منها، سائلًا الله أن يحفظ دار زايد ودار سلمان.

جدير بالذكر، أن المملكة ستحتفل، غدًا الأحد الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني الـ 88 لها، وكانت معالم سياحية شهيرة وشركات مرموقة بدولة الإمارات قد احتفلت بهذه المناسبة مؤخرًا.