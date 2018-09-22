الزبادي يهدد حياة مرضى السكري

أكد باحثون بريطانيون أن منتجات الزبادي مليئة بالسكر بنسبة تفوق تلك الموجودة في المشروبات الغازية،لافتين إلى أن الزبادي العضوي كان من بين أكثر الأنواع التي تحتوي على السكر؛ فيما يمكن تصنيف الزبادي الطبيعي واليوناني على أنهما الأقل انخفاضًا في نسبة السكر.

وتحتوي حلويات الزبادي على معظم أنواع السكر، بمعدل 16.4 جرام سكر لكل 100 جرام، بينما زبادي الأطفال يحتوي عادة على 10.8 جرام سكر لكل 100 جرام، أي ما يعادل أكثر من اثنين من مكعبات السكر.

وفي المقابل، يحتوي 100 جرام من مشروب الكولا الغازي على 9 جرامات من السكر فقط؛ حيث نصح الأطباء: ” بشراء اللبن الطبيعي وخلطه مع الفاكهة أفضل. “