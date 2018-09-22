بالصور.. إحباط سرقة صراف آلي بظهران الجنوب والقبض على الجناة

ابها(صدى):

تمكنت شرطة عسير من ضبط الجناة المتورطين بسرقة جهاز ” صرّاف آلي ” ، كانوا قد انتزعوه من موقعه بمحطة وقود على طريق ” ظهران الجنوب- نجران ” وفروا عبر سيارة نقل صغيرة.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح الرائد زيد محمد الدباش، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أنه فور تلقي البلاغ تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، حيث تم عن ضبط السيارة المستخدمة في جريمة السرقة، والقبض على الجناة المتورطين في القضية.

وأبان ” الدباش ” أنه تم العثور على جهاز الصراف الآلي والسلاح المستخدم بحوزتهم؛ حيث جرى إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة.