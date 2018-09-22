أعشاب طبيعية لإنقاص الوزن دون الحاجة إلى الريجيم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر الأعشاب من المواد الطبيعية التي تستخدم بشكلٍ كبير حول العالم لعلاج العديد من المشاكل سواء الصحية أو الجمالية بسبب احتوائها على نسبة عالية من المعادن والمواد المضادة للأكسدة كما يمكن استخدامها لتحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة فيه، للتخلص من الوزن الزائد.

ومن مجموعة الأعشاب للمساعدة على إنقاص الوزن:

الجنسنج: وهو من أهم الأعشاب المستخدمة لإنقاص الوزن إذ انه يعزز عملية الأيض ويرفع مستوى الطاقة في الجسم وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد القيام بتجربة على الفئران لمدة 12 يوماً لوحظ فيها فقدان الفئران الكثير من الوزن.

الهندباء: تساعد هذه العشبة على تبطيء عملية الهضم الأمر الذي يعطي شعوراً بالشبع لفترةٍ أطول من دون الحاجة إلى تناول المزيد من الطعام خلال اليوم حيث إنّها تحتوي على نسبةٍ عالية من الألياف الغذائية بالإضافة إلى الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة كما انّها تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على النسبة الطبيعية من السكر في الدم.

الدميانة: وهي من الأعشاب البرية التي تنمو بشكل أساسي في الهند والمكسيك ويتم استخدامها للعديد من الأغراض من أهمها فقدان الوزن الزائد حيث أنّها تُشعر الجسم بالشبع لفترةٍ طويلة خلال اليوم وتساعد على التخلص من المياه المحتبسة في الجسم كما وأنها تعزز العملية الهضمية.

العشبة المعجزة: وهي معروفة علمياً باسم Gymnema sylvestre وأصلها يعود إلى القارة الإفريقية وقد تبين بأنها تساهم في الحفاظ على نسبة السكر الطبيعية في الدم وتبطئ من سرعة امتصاصه في الجسم وهي من المشاكل الأساسية المؤدية إلى زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص.

توابل لتخسيس الوزن:

الفلفل الحريف: وذلك لأن الحرارة الناتجة عن تناول هذا التابل من شأنها إذابة النسيج الدهني في الجسم، وتحفيز عملية حرق السعرات الحرارية، هذا بالإضافة إلى أنّه يساعد على تحفيز العملية الأيضية والهضم بنسبة 5%.

الزنجبيل: وهو من أشهر المواد الطبيعية والتوابل المستخدمة لفقدان الوزن الزائد إذ إنّه يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من المواد المضادة للالتهاب والمواد المضادة للأكسدة هذا بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تساهم في ترخية الجسم، وتحفيز عملية التمثيل الغذائي فيه.

الهال: يتميز الهال برائحته العطرة إلى جانب دوره الكبير في فقدان الوزن الزائد وذلك من خلال تحفيز عملية حرق الدهون وعملية التمثيل الغذائي.

الخردل: تبين من خلال التجارب أنّ للخردل قدرة على تحفيز العملية الأيضية بنسبةٍ تصل إلى 25% وبالتالي فإنّ تناول ثلاث أو خمس ملاعق من الخردل بشكلٍ يومي يؤدي إلى حرق 45 سعرة حرارية كل سبع ساعات.