بيجو إي ليجند الاختبارية تكشف نفسها بتصميم كلاسيكي من المستقبل

متابعات(صدى):

التصميم الكلاسيكي ينظر إلى الماضي، في حين أن السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وجهتها هي المستقبل، مع ذلك، بيجو لديها رأي آخر، حيث أنها ترى أنه لا مانع من اجتماع الاثنين، وهذا ما فعلته مع إي ليجيند الاختبارية.

مظهرها مستوحى من 504 كوبيه الكلاسيكية مع تميزها بتفاصيل مستقبلية عصرية، لكنها ليست بالدرجة التي تجعلها سيارة غريبة مثلما تفعل العديد من الشركات حالياً.

ما تستمد طاقتها منه هو محرك كهربائي قوة 456 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر، ما يطلقها من 0-100 كم/س خلال أقل من 4 ثوان وسرعة قصوى 220 كم/س.

البطارية 100 كيلوواط وشحنتها الواحدة تكفي قطع 600 كم/س، على أن يتم شحن مدى 500 كيلومتر خلال 25 دقيقة.

إي ليجيند تم تصميمها كي تكون ذاتية القيادة بالكامل، أو تتولى قيادتها بنفسك، كما أن الصانعة الفرنسية تتيح فيها مساعداً رقمياً بإمكانك التحكم فيه بصوتك ويلبي طلباتك.

كل هذا يجعلها فائقة التقنية، إلا أن العامل الرئيسي فيها هو تصميمها، الذي سيمنحها تميزاً وسط سيارات المستقبل.

الجدير بالذكر أن بيجو لا تخطط لإنتاج إي ليجند وطرحها بالأسواق، حيث أنها سيارة اختبارية تستعرض فيها الصانعة الفرنسية ما ستكون عليه سياراتها المستقبلية التي ستحافظ على إرثها.