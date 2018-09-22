نجم الاتفاق يتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين
احتل النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب وسط الاتفاق، صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء الجولة الثالثة، وذلك بعد إحرازه ثلاثة أهداف ” هاتريك ” في شباك فريق الفيحاء، خلال مباراتهما، أمس الجمعة، فضلًا عن هدفه في الجولة الماضية بمرمى الباطن، ليتصدر الهدافين برصيد 4 أهداف.
وبذلك، يقصي ” جوانكا ” نجمي النصر والهلال النيجيري أحمد موسى، والفرنسي جوميز عن صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تساوى ” جوميز ” مع ” موسى ” في عدد الأهداف بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك بعد تسجيل الأول لهدفين لفريقه في مرمى الباطن، أول أمس الخميس.
جدير بالذكر، أن ” الهاتريك ” الذي سجله الأرجنتيني ” جوانكا ” ، أمس الجمعة، في مرمى الفيحاء، جاء في الدقائق 34، 95، و96 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
اترك تعليقاً