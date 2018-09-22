نجم الاتفاق يتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):

احتل النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب وسط الاتفاق، صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انتهاء الجولة الثالثة، وذلك بعد إحرازه ثلاثة أهداف ” هاتريك ” في شباك فريق الفيحاء، خلال مباراتهما، أمس الجمعة، فضلًا عن هدفه في الجولة الماضية بمرمى الباطن، ليتصدر الهدافين برصيد 4 أهداف.

وبذلك، يقصي ” جوانكا ” نجمي النصر والهلال النيجيري أحمد موسى، والفرنسي جوميز عن صدارة قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تساوى ” جوميز ” مع ” موسى ” في عدد الأهداف بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك بعد تسجيل الأول لهدفين لفريقه في مرمى الباطن، أول أمس الخميس.

جدير بالذكر، أن ” الهاتريك ” الذي سجله الأرجنتيني ” جوانكا ” ، أمس الجمعة، في مرمى الفيحاء، جاء في الدقائق 34، 95، و96 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.