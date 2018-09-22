” المشاوي ” تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الرئة

لندن(صدى):

كشف بعض الأطباء أن طهي الطعام على نار مفتوحة أو على الفحم يزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الرئة والربو وأمراض الرئة الأخرى بنسبة 40-60%، ما يجعلها ليست أقل ضررًا من السجائر.

وعن ذلك، أوضح ” كا هونغ شان ” من جامعة أوكسفورد في بريطانيا أن الفحم والحطب يمكن أن يساهمان في تطور داء الانسداد الرئوي المزمن، حيث يحتوي دخان الخشب والفحم والحرائق المفتوحة والأفران على عدد كبير من المواد المسرطنة.

كما تحتوي على أول أكسيد الكربون وعدد من المواد الأخرى التي لها تأثير سلبي للغاية على حياة الإنسان، وكما لوحظ عند رجال الشرطة فإن نسبة المواد المسرطنة في الدم مرتفعة من 2.5 إلى 5 مرات؛ وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بمرض ” السرطان ” .

من الجدير بالذكر أيضًا أن الحطب هو الأسوأ تأثيرًا على صحة الإنسان حيث يزيد من احتمال الإصابة بأمراض الرئة بنسبة 37%، والفحم بنسبة 22%، وللمشاوي دور كبير في الإصابة بمرض السل والربو وأمراض الرئة المزمنة الأخرى.