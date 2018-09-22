” سلمان للإغاثة ” يواصل توفير المياه الصحية لنازحي جنوب الحديدة في الخوخة

الخوخة(صدى):

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توفير 15 ألف لتر من المياه الصحية و 15 ألف لتر من مياه الاستخدام العادي ليستفيد منها 1500 نازح في الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

ويعد الماء الصحي من أهم الضروريات الحياتية التي يعتمد عليها السكان لشحها مما جعل مركز الملك سلمان للإغاثة يولي هذا الجانب اهتماما بالغاً لاسيما للنازحين.

ويأتي هذا البرنامج المهم ضمن مشاريع المركز المتنوعة التي يقدمها في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.