بالفيديو.. احتفالا باليوم الوطني.. راشد الماجد يطلق ” دارنا تاج “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان راشد الماجد عن عمل فني جديد يحمل اسم ” دارنا تاج ” ؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة والذي يوافق يوم غدًا الأحد 23 سبتمبر.

وعن هذا العمل، فهو من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان صالح العبد الواحد.

كما أطلق ” الماجد ” عملًا فنيًّا آخر بمناسبة اليوم الوطني، بعنوان ” يا شاغل الناس ” من كلمات الشاعر فهد الكرك وألحان أحمد الهرمي.

ومن المنتظر أن يقوم راشد الماجد بإحياء حفلًا غنائيًّا غدًا الأحد، في الصالة الخضراء بـ ” الدمام ” مع الفنانين عايض ووليد الشامي.