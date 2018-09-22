مدرب لاتيني في طريقه لقيادة الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت من التعاقد مع مدرب عالمي لاتيني، من قارة أمريكا الجنوبية؛ لقيادة الفريق بدلًا من المدرب الأرجنتيني المقال مؤخرًا رامون دياز.

وعلى جانب آخر، يغيب لاعب العميد فهد المولد، الذي يجري اليوم السبت مزيدًا من الفحوصات الطبية على موضع إصابته في العضلة الخلفية والتي خرج على إثرها من لقاء التعاون أول من أمس في المباراة التي خسرها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وتأكد غياب ” المولد ” عن مباراتي الوحدة في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأربعاء المقبل الـ26 من سبتمبر، والوصل الإماراتي في الـ30 من سبتمبر في بطولة الأندية العربية؛ لينضم بذلك لقائمة مصابي الفريق التي تضم حسن معاذ والبرازيلي تياغو كارليتو.