في 8 أشهر.. ” المالية ” تتسلم أوامر دفع بقيمة 564 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

تسلمت وزارة المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2018، ما يقارب 316.5 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها 564 مليار ريال، بنسبة صرف بلغت 99%.

وعن نسبة أوامر الدفع للقطاع غير الخاص، فإنها شكلت 89% من إجمالي الأوامر المستلمة بقيمة 496.6 مليار ريال، حيث تم صرف 495.3 مليار ريال منها مقابل 1.3 مليار ريال غير مصروفة.

أما فيما يتعلق بالأوامر المتسلمة من القطاع الخاص، فقد شكلت 11% من إجمالي أوامر الدفع المتسلمة بقيمة 67.3 مليار ريال، كما تم صرف 65.5 مليار ريال منها، فيما بلغت قيمة الأوامر غير المصروفة 1.8 مليار ريال.

يُذكر أن وزير المالية كانت قد دشنت في يناير منصة ” اعتماد ” الرقمية، التي تضم تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص.