بالفيديو والصور.. كشف لغز الأعمدة الحمراء التي ظهرت بسماء الصين في 2015

بكين(صدى):

وثقت أحد الفيديوهات عاصفة رعد وبرق قوية بمقاطعة ” شاندونغ ” شرقي الصين في 30 يوليو 2015، لتظهر بالفيديو أعمدة حمراء فوق سحب البرق على ارتفاع 90 كيلو مترًا من سطح الأرض.

حيث تمكن العلماء مؤخرًا من حل هذا اللغز، واكتشاف أن هذا البرق هو الضوء الساطع الذي يظهر فجأة في السماء، وينشأ نتيجة تصادم سحابتين إحداهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة.

ويعقب هذا الضوء صوت عالٍ قادم من السماء، وهو ما يسمى بـ ” الرعد ” والاثنان معًا يطلق عليهما اسم ” الصاعقة ” ، فالبرق الذي نشاهده على الأرض جزء من منظومة برق ورعد تحدث في عدة طبقات بالغلاف الجوي.

وتوصل الباحثون أنه في 30 يوليو عام 2015، وخلال عاصفة الرعد والبرق بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حدثت منظومة البرق كاملة ولهذا ظهرت الأعمدة الحمراء.