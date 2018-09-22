بالفيديو.. أسرع وأقوى علاجات لالتهابات المفاصل

أماني الغامدي(صدى):

من المشكلات الصحية التي تواجهها الكثير من النساء، التهابات المفاصل وما يتبعها من آلام صعبة، التي قد لا تجدي معها المسكنات .

واستعرض مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسرع وأقوى علاجات لالتهابات المفاصل مثل الزيوت وخل التفاح .

حيث يمكن استخدام الزيوت العطرية لعلاج إلتهاب المفاصل ، بإضافتها لمياه الاستحمام أو تدليك الجسم بها ، أو ككمادات توضع على المفاصل حيث أنها تعمل على تخفيف التوتر والشعور بالراحة .

طريقة الاستخدام :

يتم ملئ وعاء متوسط الحجم بماء ساخن مناسب ثم إضافة قطرات من الزيت الأساسي ، ثم نضع قطعة من القماش المعقم في الماء المخلوط بالزيت ، ثم عصرها ووضعها على منطقة المفصل المصاب .