بمناسبة اليوم الوطني.. الرياض وجدة والدمام تشهد 5 حفلات غنائية

أماني الغامدي(صدى):

تشهد الصالة الرياضية بجدة، حفلة نسائية، اليوم السبت، تحييها الفنانتان نوال الكويتية والمصرية أنغام، كما يحيي كل من عبادي الجوهر وعبد الله الرويشد وخالد عبد الرحمن حفلًا عائليًّا في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

ويحيي الفنان ماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر، غدًا الأحد حفلًا عائليًّا بمركز الملك فهد الثفافي بالرياض، فيما يقام حفل عائلي آخر في الصالة الرياضية بجدة يحيه الفنانون محمد عبده ورامي عبد الله ورابح صقر، وفي الصالة الخضراء بالدمام يحيي كل من راشد الماجد وعايض ووليد الشامي حفلًا عائليًّا.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ88، تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة وبإشراف المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بالهيئة.