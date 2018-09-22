حقيقة اعتزام وزارة العدل الأمريكية عزل ” ترامب “

واشنطن(صدى):

كشف المسؤول بوزارة العدل الأمريكية، رود روزنستاين، نائب المدعي العام الأمريكي، أمس الجمعة، عن حقيقة ما ورد بتقرير أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من منصبه، بعد أشهر من توليه الرئاسة، لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، نافيًا الأمر.

وأكد ” روزنستاين ” ، أن ما أوردته صحف أمريكية بشأن اقتراحه التقاط وزراء تسجيلات لـ ” ترامب ” كأدلة حول عدم أهليته العقلية، في أوائل مايو 2017 ، هو غير دقيق وغير صحيح.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هذه التصريحات جاءت على سبيل الدعابة، ولكنه لم يقم هو أو وزارة العدل الأمريكية بنفي ما ورد في التقرير تمامًا.