” الحمدان ” : ذكرى اليوم الوطني تحل وبلادنا بقيادتها الرشيدة تتصدر ذرى المجد 

محمد السعران(صدى):

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان باسمه وباسم منسوبي وزارة الخدمة المدنية التهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله وأعزه بنصره- ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وقال معاليه: “إننا إذ نستذكِرُ في هذا اليوم الملحمةَ البطوليةَ التي قادها المغفورُ له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في سبيل توحيد الوطن على أساس متين من كتاب الله تعالى وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بمدادٍ قوي من عزيمة الرجال الأوفياء، لنتذكّر بمزيد من الفخر والاعتزاز أيضا جهود أبنائه البررة الميامين -رحمهم الله- عهداً إثرَ عهد”.

وأضاف معاليه أن هذا العهد الميمون تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، والذي وصلت فيه بلادنا ذرى المجد في كل مجالات التنمية والنماء، هو عهد بداية وانطلاق هذه الدولة العظيمة نحو صناعة المستقبل، وصيانته لضمان ديمومة الرفاه والنماء للأجيال القادمة ، والجميع يلحظ ذلك من خلال الخطط التنموية الجبارة، والاستراتيجيات النهضوية الكبيرة التي جعلها حفظه الله هدفه الأول وغايته الأسمى في كافة السياسات العامة والخطط المرسومة في صناعة القرار بمؤازرة ولي العهد الأمين الذي يقود رؤية تنموية طموحة ويشرف عليها في كافة جوانبها، سائلا الله تعالى أن يحفظه بحفظه وأن يديمه ذخرا للبلاد والعباد، وأن يحقق آماله وكل ما يصبوا إليه من نماء للوطن ورخاء للشعب السعودي الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على القيادة الرشيدة وعلى الشعب السعودي النبيل بكل خير وعزة ورفعة.