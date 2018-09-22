تجارب لطائرات بدون طيار يتحكم بها العقل البشري

واشنطن(صدى):

أزاحت وسائل إعلام أمريكية الستار عن قيام الجيش الأمريكي بإجراء تجارب نظرية متكررة لغرس ” زرعة ” دماغية، تسمح لمشغل بشري بالتحكم فيما يصل إلى ثلاثة طائرات بدون طيار، باستخدام ” دماغه ” فقط.

وأجريت هذه التجارب من خلال محاكاة حاسوبية، وذلك بإشراف من وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية ” داربا DARPA ” الأمريكية، حيث لا تزال هذه التقنية المذهلة في مراحلها الأولى، وتؤدي في نهاية المطاف إلى التحكم الفعلي بروبوتات طائرة بواسطة العقل.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وكالة ” داربا ” الأمريكية، تيم كيلبريد، أن تجارب التحكم بالطائرات بدون طيار بواسطة العقل وقعت في مدينة ” بيتسبورج ” بين يوليو 2016 يناير 2017.

وكشف ” كيلبريد ” عن تفاصيل هذه التجربة الجديدة، قائلًا: ” إنه باستخدام واجهة اتصال عصبية ثنائية الاتجاه، كان متطوع يدعى (ناثان كوبلاند) قادرًا على تيسير محاكاة لطائرة مقاتلة رئيسية، بالتزامن مع الحفاظ على تشكيل طائرتين أُخريين تطيران بدون طيار، وذلك في تجربة محاكاة لعملية طيران ” .