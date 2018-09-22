9 نصائح لإطالة عمر السيارة الإفتراضي

اميرة خالد(صدى):

من المتعارف أن لكل جزء في السيارة وله عمر افتراضي، في حال الإستخدام السيء والإهمال يتناقص عمر هذه الأجزاء، وتؤدي إلى العديد من الأعطال، وتقل كفاءة السيارة ويقل عمرها الإفتراضي .

وفي هذا الصدد قدم الخبراء عدد من النصائح من أجل الحفاظ على السيارة وزيادة عمرها الإفتراضي.

1- الحفاظ على مواعيد الصيانة الدورية للسيارة، والتأكد من الأجزاء المتضررة وتغييرها حتى لا تجلب الضرر لباقي أجزاء السيارة

2- تغيير الفلاتر وزيوت السيارة بصفة دورية، مع فحص السوائل والتأكد من عدم وجود تسريبات

3- تجنب القيادة العنيفة، التي تتضمن القيادة السريعة، والتفحيط، وكثرة الضغط على المكابح

4- الإهتمام بتنبيهات التحذير من الأعطال بالطبلون، وإصلاح الأعطال الصغيرة قبل أن تتفاقم

5- إذا سمعت أي صوت غير معتاد بالسيارة أو لاحظت أداء غير معهود من قبل، توجه إلى مركز الصيانة لحل المشكلة

6- فحص إطارات السيارة بصفة دورية، والتأكد من ضبط ضغط الهواء خاصة في الأجواء الحارة

7- تعامل مع محطات البنزين الكبيرة والموثوق بها، لأن تلك المحطات لديها سياسة صارمة فيما يتعلق بتغيير فلاتر مضخات الوقود لتنقيته بشكل أفضل، كما أن بعض المحطات غير الموثوقة تقوم بخلط الوقود بالماء

8- الإهتمام بتنظيف السيارة بصفة دورية، لأن ترك السيارة دون تنظيف لفترة طويلة يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية والأوساخ الضارة ويزيد من إحتمال تعرض جسم السيارة للصدأ

9- افحص بطارية سيارتك دائماً وقم بإزالة أى شوائب أو رواسب تجدها على أقطاب البطارية فهذا يعد بمثابة عازل للكهرباء ويفضل وضع كمية صغيرة من “الشحم” على الأقطاب لتوفير الحماية لها.