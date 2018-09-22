بعض الأغذية تزيد معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 11%

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية، تم إجراؤها على نصف مليون بالغ، أن الغذاء الغني بالملح والسكر والدهون، أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 11%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبات صحية؛ حيث كانت أنواع الأطعمة غير الصحية الكعك، البسكويت، الحلويات، اللازانيا، كاتشاب الطماطم واللحوم الحمراء والجاهزة.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام الصحي، كانت لديهم فرصة أقل للإصابة بالسرطان، في حين أن أولئك الذين تناولوا الغذاء عالي الدهون والسكر والملح، لديهم خطر أعلى للإصابة بالمرض القاتل.

وكانت معدلات الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي العلوي والمعدة، أعلى نسبيًا؛ فيما يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، في حين كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي والكبد.

وأشارت الدراسة إلى أن استهلاك منتجات غذائية ذات جودة غذائية أقل في هذه المجموعة الأوروبية الكبيرة متعددة الجنسيات، أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.